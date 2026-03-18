In un'intervista a Radio Racing, Lautaro Martinez ha espresso il desiderio di tornare al Racing Avellaneda, un giorno. "È il mio sogno e sto cercando di convincere mia moglie. Lei mi appoggia. Ovviamente, dipende da molte cose. Il mio sogno è giocare ancora col Racing, almeno per un anno. Voglio che i miei figli vedano l'amore che i tifosi del Racing provano per me".

"Ho ancora tre anni di contratto con l'Inter e mi piacerebbe rimanere ai massimi livelli del calcio ancora a lungo - dice l'argentino -. Prima o poi, vorrei che i miei figli vedessero l'affetto che i tifosi del Racing provano per me. Parlo con Diego (Milito) ogni settimana; è stato al mio fianco fin dall'inizio. Per quanto riguarda la situazione del club, visto che non avevano iniziato bene, gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto riguardo all'infortunio. Il prossimo mese sarà qui e andremo a mangiare insieme".