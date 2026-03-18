Appena quattro punti nelle ultime 15 giornate sono costati a Davide Nicola il posto sulla panchina della Cremonese. Il periodo nero dei grigiorossi ha portato la proprietà a decidere per l'avvicendamento in panchina. L'annuncio ufficiale è stato dato poco fa dal sito ufficiale del club.

Al posto di Nicola arriverà a Marco Giampaolo che ha già l'accordo per un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.