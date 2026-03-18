Oaktree ha superato RedBird nella corsa per avere una squadra a Milano nel circuito di Nba Europe. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, specificando che le difficoltà presenti potrebbero far slittare il tutto al 2028, subito dopo i Giochi di Los Angeles.

Oaktree ha studiato il progetto proposto dalla Nba e sarebbe addirittura in vantaggio, dopo il sì dato da Howard Marks alle prime mosse. Colloqui positivi ci sono stati sia con Nba che con Olimpia Milano. La certezza è che la lega americana del basket vuole Milano e Roma. Entro il 31 marzo, in ogni caso, bisognerà dare una risposta di interesse e accettazione del modello proposto dalla Nba, sapendo che esiste una tassa d'ingresso da 500 milioni di dollari.