In seguito all'annullamento della Finalissima, l'Argentina ha scelto di svolgere una settimana di allenamenti intensivi in patria e un'amichevole contro la nazionale del Guatemala, fissata per martedì 31 marzo, come prova generale verso il Mondiale 2026. Il programma degli allenamenti, la lista dei convocati per questa finestra FIFA e lo stadio in cui verrà disputato il test match saranno annunciati nei prossimi giorni. Da capire se Lautaro Martinez risponderà all'eventuale chiamata del suo ct, visto che, a oggi, non ha ancora recuperato dall'infortunio. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 16:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.