In seguito all'annullamento della Finalissima, l'Argentina ha scelto di svolgere una settimana di allenamenti intensivi in patria e un'amichevole contro la nazionale del Guatemala, fissata per martedì 31 marzo, come prova generale verso il Mondiale 2026. Il programma degli allenamenti, la lista dei convocati per questa finestra FIFA e lo stadio in cui verrà disputato il test match saranno annunciati nei prossimi giorni. Da capire se Lautaro Martinez risponderà all'eventuale chiamata del suo ct, visto che, a oggi, non ha ancora recuperato dall'infortunio.