Il Venezia domina il derby con il Padova, vincendo per 3-1 e consolidando così il suo primato in classifica con tre punti di vantaggio sul Monza e cinque sul Frosinone. Ma in un match sostanzialmente dominato dalla squadra di Giovanni Stroppa, c'è spazio anche per Filip Stankovic che compie l'ennesima prodezza stagionale: nel recupero del primo tempo, sul punteggio di 1-0, il portiere di scuola Inter nega la rete del pareggio ai biancoscudati con un riflesso da pantera sul tiro da distanza ravvicinata di Pietro Fusi. Consolidando sempre più il ruolo di protagonista della cavalcata dei lagunari verso il ritorno in Serie A. 

Sezione: Focus / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 12:42
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.