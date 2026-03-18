Umberto Costante, portiere classe 2010 dell’Inter U16, ha firmato il suo primo contratto con i nerazzurri legandosi al club di Viale della Liberazione fino al 30 giugno 2028. Costante, cresciuto col mito di Gigi Buffon, è uno dei prospetti più interessanti nel ruolo all'interno del vivaio dell'Inter, storicamente florido per quel che riguarda i numeri uno. 

Sezione: Giovanili / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 11:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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