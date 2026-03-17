Intervenuto a Radio Crc, l'agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi chiarisce le voci sul futuro dell'attaccante dell'Inter, tranquillizzando i tifosi del Biscione. Si è parlato tanto di Premier e di Arsenal di recente, ma Pio "sta bene all’Inter, è innamorato dell'Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi dieci anni".

Senza giri di parole, l'agente dell'attaccante spegne i rumors e suggella ulteriormente il suo matrimonio con l'Inter. "Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente".