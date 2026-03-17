A margine della serata al Teatro degli Arcimboldi di Milano con 'Viva El Futbol', Antonio Cassano rilascia un'intervista al quotidiano Il Giorno dove viene interpellato su Pio Esposito, giovane stella dell'Inter. È lui il futuro della Nazionale? "Piano, andiamoci piano. Parliamo di un giovane interessante, un bravo ragazzo. Facciamolo crescere ma senza mettergli la pressione addosso con paragoni come quello con Christian Vieri”.

Nico Paz invece è già una splendida realtà, a proposito di numeri 10…

“Grande talento. Ma non resterà in Italia, è un calcio arretrato. Può prenderlo solo l’Inter, ma se poi non lo fanno giocare a briglia sciolta? La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti. Quelli siamo, poi prendiamo gol da tutti, anche dalla Norvegia. Ma noi lo avevamo detto... (occhiolino a Lele Adani, ndr)”.

Cassano cosa farà da grande? Direttore sportivo o magari allenatore?

“Il corso da DS l’ho fatto, ma secondo te qualcuno vuole un pazzo scatenato come me?”