Nel commentare la situazione che sta vivendo Alessandro Bastoni, Christian Brocchi fa un salto indietro a quando giocava in Serie A, citando un episodio che lo riguarda.

"Ho preso un rigore nel derby di Roma che mi han fatto i meme con io che mi buttavo nel Tevere - afferma parlando al podcast Centrocampo - Kjaer mi ha toccato? Sì. Era così evidente il rigore? No, mi sono lanciato, normale. Per me era rigore perché mi ha preso. Bastoni ha sbagliato a esultare così, certo, ma quelli che lo criticano sono quelli che vanno a giocare a calcetto con gli amici e fanno a cazzotti. Puoi pensare all'adrenalina che avevano in campo in Inter-Juve in una partita così? Vale tutto o no? Bisogna essere onesti, giocatori della nazionale? Ok, ma mica ha tirato un pugno a uno e lo ha sfondato".