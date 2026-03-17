Domani, l'Inter Primavera scenderà in campo per scrivere la storia contro il Benfica, con l'obiettivo di centrare per la prima volta in assoluto la semifinale di Youth League. La sfida del 'KONAMI Football Centre di Milano', in programma alle 16, sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

Sezione: Copertina / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.