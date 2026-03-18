Una stagione con così tanti infortuni muscolari, a Hakan Calhanoglu non era mai capitata. Come racconta La Gazzetta dello Sport, ieri il regista ha chiesto di allenarsi ad intensità massima, aveva addirittura chiesto di esserci con l'Atalanta ma Chivu ha detto no: sarebbe stata una forzatura e non c'è alcuna voglia di prendersi rischi.

Col rientro del regista turco, Zielinski potrebbe fare un passo di lato, sostituendo così l'infortunato Mkhitaryan e quel Sucic al momento mai esploso. Dal canto suo Calhanoglu vorrebbe prendersi il secondo scudetto in nerazzurro e lanciare un messaggio alla dirigenza riguardo al futuro, visto che ha un contratto in scadenza nel 2027 non ancora rinnovato. Alla fine, nonostante 13 partite saltate, è ancora il secondo miglior marcatore in A della squadra con 8 reti, una in più di Thuram, dietro solo a Lautaro.