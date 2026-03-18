Parlando ai microfoni di Radio FirenzeViola, Emiliano Viviano consiglia la Fiorentina in vista del doppio impegno settimanale col Rakow in Conference League e con l'Inter in campionato: "Per essere cinico, se devo fare rotazione, la faccio con l'inter. Se loro giocano al livello di questa stagione, la Fiorentina non vince. E siccome penso che la partita più importante non sia né col Rakow né con l'Inter, ma quella col Verona, penserei a qualche rotazione contro l'Inter piuttosto che in Conference, che potrebbe comunque avere un valore pratico come partita. Cerco di ruotare le energie per arrivare al meglio contro il Verona".