Intervistata da Tuttosport, Manuela Giugliano, centrocampista e capitano della Roma Women, commenta la stagione delle giallorosse e l'1-1 casalingo contro l'Inter nell'andata di semifinale di Coppa Italia: "Abbiamo cercato di fare la nostra partita, come l'Inter preparandola in pochissimo tempo, e trovato un'ottima Runarsdottir sulla nostra strada. Al ritorno andremo a Milano con l’intenzione chiara di cercare un risultato positivo perché la Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi".



L'altro si può sussurrare, o solo immaginare, guardando la classifica di Serie A: Roma avanti 6 punti sull'Inter e 8 sulla Juventus a sette giornate dalla fine. Di chi teme più il fiato sul collo?

"Un po' di tutte, non soltanto di loro due. Di tutte le avversarie che dovremo affrontare da qui alla fine, per raggiungere l'altro obiettivo. Non dobbiamo scordare che quest'anno questa squadra ha iniziato un percorso nuovo e onestamente non mi sarei aspettata di trovarmi in questa posizione perché quando ricostruisci un gruppo giovane e contestualmente cambi tecnico non è semplice amalgamarsi subito e creare dinamiche positive. Noi ci siamo riuscite con il lavoro e quindi credo che ci troviamo meritatamente in testa, ma adesso dobbiamo pensare a una partita per volta".