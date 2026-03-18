Lautaro Martinez punta al rientro in vista di Fiorentina-Inter, ma la sua presenza sarà probabilmente ristretta a pochi minuti. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il recupero dell'attaccante procede bene ma lo staff non vuole correre rischi. Certo, un impiego aprirebbe la strada alla convocazione con l'Argentina per l'amichevole appena programmata col Guatemala del prossimo 31 marzo.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 09:10
Autore: FcInterNews Redazione
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