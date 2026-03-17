Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato Cristian Chivu per un turno in seguito all'espulsione per doppio giallo rimediata nel match con l'Atalanta. Il tecnico romeno non sarà in panchina a Firenze. Stesso provvedimento anche per Maurizio Sarri: niente Bologna-Lazio. 

Quanto ai giocatori, Durosinmi (Pisa) resterà fermo per due giornate, mentre saltano il prossimo turno Obert (Cagliari), Wesley (Roma), Delprato (Parma), Aebischer (Pisa), Bondo (Cremonese). Entrano nella lista dei diffidati, infine, Kabasele (Udinese), Vitinha (Genoa), Dossena (Cagliari), Kelly (Juventus), Sucic (Inter), Carlos Augusto (Inter).

Sezione: Focus / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 16:37
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.