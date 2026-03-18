Nuova assemblea per la Lega Calcio Serie A: l'assise dei club è convocata per lunedì 23 marzo 2026 presso la sede di via Ippolito Rosellini, con possibilità di collegamento in videoconferenza, alle ore 12.30 in seconda convocazione.

Sezione: News / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 14:37
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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