Più di metà allenamento oggi ad Appiano Gentile per Alessandro Bastoni coi compagni: come riferisce Sky Sport, il difensore nerazzurro ha successivamente svolto un lavoro personalizzato nell'ultima parte di seduta. Questo significa che sono in miglioramento le condizioni del giocatore dopo il problema frutto dello scontro con Adrien Rabiot nel derby: tra domani e dopo potrebbe tornare completamente in gruppo, pertanto aumentano le possibilità di vederlo a Firenze. Sarà Chivu a decidere quanto impiegarlo.

Lautaro Martinez ha invece lavorato ancora a parte. Nella migliore delle ipotesi, quindi, potrebbe andare solamente in panchina al Franchi anche se l'idea è quella di non prendersi alcun rischio.