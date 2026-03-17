Christos Mouzakitis, 19enne centrocampista dell'Olympiacos, è diventato il nuovo nome caldo sui taccuini delle big europee. Protagonista di un'annata decisamente importante con la maglia della squadra del Pireo, Mouzakitis nelle ultime settimane ha visto moltiplicarsi il numero delle pretendenti nel Vecchio Continente, in particolare in Spagna con Real Madrid, Atlético Madrid e Villarreal e in Italia, dove si registra l'interesse di tutte le big, dall'Inter alla Juventus passando per Milan e Napoli. Il quotiidiano spagnolo AS ha intervistato i suoi due agenti, Vasilios Rovas e Theofilos Karaoglanidis, che evidenziano: "Negli ultimi due anni, ancor prima di compiere 18 anni, Mouzakitis si è guadagnato un posto da titolare sia nell'Olympiacos che nella nazionale greca. Ma è un perfezionista. Non guarda oltre il presente. Vuole migliorare nel suo club e sa che il suo futuro dipende dal giocare un calcio migliore per la sua squadra attuale. Da lì, ovviamente, il suo sogno è quello di giocare un giorno in un grande club, quando arriverà un'offerta formale al suo club che sia interessante per tutte le parti coinvolte".

L'entourage del giocatore riconosce l'interesse, ma assicurano che preferisce rimanere cauto e concentrarsi sul presente. Spiega Moras: "Christos è straordinariamente maturo per la sua età. È concentrato sul presente, non sul futuro. Ci sono ancora alcune partite di campionato da giocare, con l'obiettivo di vincere il campionato, che garantisce la qualificazione diretta alla Champions League. Ci sono state richieste e manifestazioni di interesse da parte dei cinque principali campionati europei, ma per discuterne dobbiamo aspettare la fine della stagione e il momento ideale in cui tutte le parti coinvolte possano raggiungere un accordo".