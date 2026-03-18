"Bonny ha accettato di unirsi a noi". Così Émerse Faé, ct della nazionale ivoriana, parlando in conferenza stampa della scelta dell'attaccante interista di giocare per la nazionale degli Elefanti dopo aver rappresentato la Francia Under 21 due volte nel 2024.

Tuttavia, l'ex Parma non potrà rispondere alla prima convocazione per una questione fisica, come rivelato dal selezionatore: "Purtroppo ha un problema ai denti che gli impedisce di essere al cento per cento. Non abbiamo voluto rischiare di farlo venire, è importante che sia a disposizione del suo club (l'Inter, ndr). Conoscendo la concorrenza che ha, e in base a cosa succederà, vedremo qual è il momento giusto per vederlo con noi".