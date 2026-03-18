Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, Luca Toni ha sottolineato come nel calcio attuale non si usi più l'arte del cross. E fa un esempio preciso: "Adesso uomo contro uomo, se c'è un attaccante in area un cross è più facile che magari lo pigli l'attaccante... Per esempio, come puoi servire Pio Esposito se non fai i cross? Un conto è avere attaccanti che vanno solo in profondità, ma devi sapere quali sono le qualità dei tuoi compagni. Quindi bisogna andare da Federico Dimarco e digli: 'Tocco e cross, tocco e cross, io taglio".