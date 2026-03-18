Sembrava si fosse messo alle spalle la delusione di Monaco e l'estate turbolenta ben prima degli altri compagni, con nove gol in diciotto partite fino a dicembre. Poi, all'improvviso, Marcus Thuram ha incontrato il buio.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il francese ha segnato nel 2026 tre gol in diciassette gare. L'ultimo più di un mese fa col Sassuolo. Non era al top della condizione con l'Atalanta e lo staff spera che una settimana di lavoro gli possa ridare carburante. A Firenze dovrebbe vivere l'ultima gara da titolare senza Lautaro al fianco. Inutile dire quanto servirebbe all'Inter riavere il miglior Thuram e il rush finale di stagione servirà anche a capire se ci sono stimoli adeguati per proseguire assieme o se sarà meglio dirsi addio a fine anno.