Il ritorno di Lautaro Martinez è fin troppo importante per l'Inter. Le statistiche lo dimostrano: c'è un'Inter con e una senza l'argentino. L'attaccante è in attesa, come riporta Tuttosport, di capire se verrà convocato dall'Argentina per l'amichevole col Guatemala. Non è da escludere che Scaloni lo tenga fuori per questa tornata. E freme per esserci già a Firenze nelle convocazioni.

Il rientro del capitano potrebbe avere effetti benefici di rimando anche per Thuram, a cui sembra mancare la giusta "cazzimma". Il francese è lontano parente di quello delle scorse annate, al fianco del compagno di reparto con cui ha giocato di più negli ultimi anni potrebbe ridestarsi.