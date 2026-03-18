Fabio Capello analizza alla Gazzetta dello Sport il momento dell'Inter. "Manca la rabbia e il gioco è molto lento: riesce a creare situazioni pericolose perché ha qualità, ma non si vede il ritmo, non ci sono né la velocità di palla né il giro palla che mostrava prima. Il centrocampo non ha la velocità di esecuzione necessaria per servire i giocatori davanti".
"Le assenze incidono, manca chi infonde un senso di rabbia: Lautaro è colui che dà l'esempio rincorrendo gli avversari e lottando. Ora all'Inter manca il leader che dà energia. Chivu? Aveva gestito tutto bene, ma non ha trovato la soluzione a centrocampo da quando Calhanoglu si è infortunato. Davanti, invece, è riuscito ad arrangiarsi perché comunque ha Thuram, Esposito e Bonny".
Sezione: Rassegna / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
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