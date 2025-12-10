"Inconfondibile, inimitabile, ma soprattutto indimenticabile: Peppino Prisco non è stato un interista qualunque". L'Inter inizia con questo incipit il comunicato per ricordare il celebre avvocato di fede nerazzurra che nasceva 104 anni fa a Milano.

"Peppino Prisco è stato l'Interista per eccellenza: una vita passata a servire "sempre e solo l'Inter", lavorando sotto cinque diversi presidenti - scrive il club -. Un vero campione di ironia e arguzia, capace di regalare sorrisi compiaciuti a tutti i tifosi grazie ai suoi colpi di genio, vere e proprie massime che sono entrate nell'immaginario collettivo del mondo nerazzurro. Nato il 10 dicembre 1921, oggi ricorrono i 104 anni dalla nascita dell'avvocato Prisco: come sempre vogliamo ricordarlo con affetto e gratitudine per tutto quello che ha fatto per l'Inter e i suoi tifosi, che ancora oggi lo portano nei propri cuori nerazzurri".