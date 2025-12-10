Vedere la Roma nelle zona alte della classifica fa piacere a Luca Toni. L'ex attaccante giallorosso lo sottolinea nell'intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero: "Mi fa piacere, è bello rivederla nelle prime posizioni. Gasperini ha fatto molto bene all’Atalanta, quando è arrivato c’era una grande attesa, un po’ di timore, visto che Roma, rispetto a Bergamo, è un’altra cosa. Ha portato entusiasmo e i risultati stanno arrivando, tutto sommato".

Sulla lotta scudetto, invece, Toni vota senza indugiu la sua favorita: "L'Inter. È la più attrezzata. Il Napoli lo vedi vedere come si muove sul doppio impegno. Comunque, Inter poi Napoli sono avanti a tutte. Gasp è al primo anno, e la Roma è in costruzione, ma deve essere pronta ad approfittarne in caso di calo di chi le sta davanti. Non sempre vince la più forte".