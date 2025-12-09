"E' stata una partita condizionata dai cambi, abbiamo perso subito due slot. Poi abbiamo fatto bene negli ultimi 20' del primo tempo, riuscendo a uscire meglio dalla loro pressione. Pensavamo di fare lo stesso nella ripresa, ma sono calate le energie; non potevo fare cambi perché la partita era lunga. Ci siamo abbassati, potevamo gestire meglio qualche transizione. Un pareggio sarebbe stato più giusto. Potevamo fare meglio, abbiamo subito la loro intensità all'inizio, poi abbiamo trovato la chiave. Ma siamo calati alla distanza". Così Cristian Chivu, parlando a Inter TV, dopo Inter-Liverpool 0-1.

Credete ancora agli ottavi di finale diretti?

"Mancano ancora due partite che giocheremo a gennaio, ora dobbiamo imparare a gestire la sconfitta e l'ingiustizia. C'è il campionato, poi la Supercoppa, da qui a gennaio ci sono tante partite".