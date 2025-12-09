Virgil Van Dijk ai microfoni di Sky parla così al termine del match con l'Inter: "Eravamo in un momento difficile cercavamo continuità ma giocavamo contro un'ottima squadra, in forma, a Milano, è stato bello vincere qui. Qui ho sempre vinto ma ho anche preso un rosso contro l'Inter. Ho debuttato qui contro il Milan in Champions ed è un giorno che non dimenticherò mai. Salah? Ora andrà in Coppa d'Africa, per noi non è cambiato nulla, eravamo concentrati sull'Inter e ora penseremo al Brighton. Era l'unica cosa che avevamo in testa per noi non è cambiato nulla.

Credo che l'Inter abbia tanta qualità, non gli abbiamo concesso molto, un colpo di testa di Lautaro nel primo tempo, sono arrivato in reitardo poi ha parato Alisson, per il resto abbiamo difeso bene. Il calcio di rigore? L'arbitro lo ha dato, per me era valido anche il gol che ci è stato annullato, quindi è stata come una compensazione".