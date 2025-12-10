Marco Palestra sembra già pronto per un salto in una big. Come riporta oggi Tuttosport, la Juventus è interessata a lui dalla scorsa estate, quando ha preso contatto con l'agente Alessandro Lucci. L'Atalanta ha però chiesto 25 milioni e poi ha messo il veto alla cessione. Ora quel prezzo sembra destinato ad impennarsi, anche perché Gattuso sembra intenzionato a chiamarlo in azzurro.

Da Bergamo rinviano ogni discorso all'estate, ben sapendo che il giocatore (in prestito secco al Cagliari) è seguito con attenzione da Napoli, Inter e dai club inglesi. Improbabile possa muoversi dalla Sardegna a gennaio, considerando che ad oggi è un titolare fisso.