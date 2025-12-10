Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato protagonista ieri di un lungo confronto coi giornalisti all'Iliad Ibc di Lissone nel corso del quale, come riporta Tuttosport, lo stesso Rocchi ha sottolineato come siano i giocatori a spezzettare spesso il gioco con reazioni eccessive, come quando si toccano il volto nonostante siano stati colpiti al braccio.

Rocchi vede con favore l'esperimento Fifa: tenere due minuti fuori dal campo i giocatori in caso di interventi sanitari. Inoltre ha chiesto agli arbitri massimo rispetto del protocollo Var e attenzione alla dinamica delle azioni.