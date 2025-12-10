Intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo store, il presidente del Genoa, prossimo avversario in campionato dell'Inter, ha parlato della magia, come lui stesso l'ha definita, trovata nel capoluogo ligure in un anno di presidenza del Grifone. "Il Genoa è un club magico. Non è solo un club di calcio: é una magia. È la gioia dei tifosi che vogliono vedere la squadra vincere ma anche la 'tristezza' quando le cose non vanno come sperano" ha detto Dan Sucu ai giornalisti presenti.

"Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali - ha continuato il numero uno rossoblu -. Nell'Europa dell'est noi parliamo di cosa facciamo domani, oppure dopodomani, abbiamo sempre negli ultimi 20 anni di guardare avanti con ottimismo. Io spero che questo sia una delle cose in cui posso aiutare. Vedo che in Italia ci sono tante persone che parlano di cosa si faceva in passato e meno di cosa si fa da oggi. Sicuramente l'Italia ha un passato straordinario ma anche un futuro" ha concluso.