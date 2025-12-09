Un'altra beffa pesante, maturata nei minuti finali. Il Liverpool dà un calcio ai venti di crisi andandosi a prendere tre punti d'oro in casa dell'Inter, grazie ad un calcio di rigore assegnato dopo controllo VAR per un fallo di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz (una trattenuta con annessa scena madre del tedesco) e trasformato da Dominik Szoboszlai. Un premio decisamente generoso, magari non immeritato per i Reds che alla fine hanno interpretato la partita meglio dei nerazzurri, dove il mordente visto col Como è sembrato un lontano ricordo, ma che matura per gentile concessione dell'arbitro Felix Zwayer. Va detto che la gara è stata condizionata dalle uscite per infortunio di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, ma è anche vero che i nerazzurri hanno fatto poco per impensierire Alisson. Forse un po' di più hanno fatto gli uomini di Arne Slot, considerato anche il gol annullato per un fallo di mano di Hugo Ekitike. Ma è il modo in cui arrivano questi tre punti che lascia ben più di un sapore amaro in bocca. Con questo risultato, il Liverpool aggancia l'Inter a 12 e per i nerazzurri, a 180 minuti dalla fine della League Phase, la corsa per i primi otto posti rischia di farsi complicata.

IL TABELLINO

INTER-LIVERPOOL 0-1

MARCATORE: 88' Szoboszlai (R)

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi (31' 31 Bisseck), 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu (11' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (82' 8 Sucic), 32 Dimarco (82' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (82' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL: 1 Alisson; 2 Gomez (68' 12 Bradley), 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak (68' 7 Wirtz), 22 Ekitike.

In panchina: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky.

Allenatore: Arne Slot

Arbitro: Zwayer (GER). Assistenti: Kempter - Dietz. Quarto ufficiale: Petersen. VAR: Storks. Assistente VAR: Dingert.

Note

Spettatori: 73.892

Possesso Palla: 50%-50%

Tiri in porta: 2-5

Tiri totali: 9-12

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Ekitike (L), Mkhitaryan (I), Jones (L), Bastoni (I)

Corner: 6-3

Recupero: 1°T 7', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

97' - Fischia Zwayer, rien ne va plus a San Siro! Il Liverpool sbanca il campo dell'Inter e conferma la tradizione positiva contro le italiane. E oltretutto, aggancia i nerazzurri a quota 12.

96' - Recupero scaduto, ma si gioca ancora.

94' - Sucic prova ad inserirsi sulla sinistra, Bradley lo anticipa e si prende anche un fallo.

93' - Controllo di Lautaro e tiro smorzato che viene deviato in corner.

92' - Mac Allister butta palla fuori poi si getta a terra in preda ai crampi.

91' - Sei minuti di recupero.

88' - Dal dischetto va Szoboszlai... RETE! LIVERPOOL IN VANTAGGIO! Sommer intuisce ma non può nulla sulla potente conclusione del magiaro.

86' - Zwayer torna in campo e decreta il rigore per il Liverpool. Giallo anche per Bastoni.

85' - Dalle immagini si nota una trattenuta di Bastoni su Wirtz, ofr per Zwayer.

84' - Pericoloso ping pong in area nerazzurra, poi libera la difesa ma con un sospetto intervento in area di Bastoni su Wirtz.

82' - Prova Wirtz dalla distanza, palla fuori. Cambi per l'Inter: Sucic per Mkhitaryan, Carlos Augusto per Dimarco e Bonny per Thuram.

80' - Grande chiusura di Sommer che respinge la conclusione ravvicinata di Bradley che aveva affondato bene dopo un rimpallo favorevole.

77' - Palla intercettata a metà campo dal Liverpool, lancio immediato a servire Ekitike anticipato da Sommer in uscita.

74' - Jones si rialza e viene ammonito dall'arbitro per proteste.

73' - Mkhitaryan e Jones a terra a metà campo, l'inglese pare avere patito le conseguenze peggiori.

72' - Bella combinazione dell'Inter a lanciare nella profondità Dimarco, il cui cross però è preda facile per Alisson.

69' - Proteste Inter per un fallo in posizione pericolosa per fallo su Mac Allister.

69' - Provvidenziale muro di Akanji sul tiro di Ekitike, poi Gravenberch calcia alto il tap-in.

68' - Doppio cambio nel Liverpool: Wirtz rileva Isak, Bradley prende il posto di Gomez.

66' - Palla raccolta da Barella al limite dell'area, controllo e tiro che termina largo.

65' - Ripartenza dell'Inter orchestrata da Barella e Luis Henrique e conclusa da Thuram con un tiro fuori di poco. Grande numero di Zielinski.

63' - Tiro da lontano di Ekitike, Sommer lo aspetta e blocca sicuro.

62' - Altro lancio trroppo lungo per Lautaro, pallone che si perde.

61' - Barella arriva su un bel pallone vacante in area, ma anziché calciare prova il passaggio e viene anticipato.

60' - Thuram arriva su un cross da sinistra mandando fuori. L'Inter vuole il corner, ma per Zwayer è rinvio dal fondo. Con Van Dijk che manda scherzosamente a quel paese Thuram...

59' - Bastoni per poco non fa la frittata: intervento rischiosissimo in anticipo su Mac Allister, pallone in fallo laterale.

57' - Mkhitaryan impedisce a Szoboszlai di arrivare sul pallone, ammonizione per l'armeno.

56' - Liverpool che da quasi due minuti controlla il pallone. Poi recupera Thuram ma il lancio di Barella per Lautaro non viene controllato dal capitano.

50' - Prova la replica il Liverpool, Gomez manda fuori con un cross sballato.

50' - Grande lancio di Lautaro che favorisce la cors adi Mkhitaryan, la cui palla in mezzo è però irraggiungibile.

47' - Disimpegno rococò di Sommer che mette in difficoltà Akanji, anticipato da Isak che poi tira largo.

46' - Dimarco rischia sul pressing di Gomez, poi scarica su Lautaro fermato da Konaté fallosamente.

-----

22.09 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.08 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa.

22.03 - Sono 73.892 gli spettatori presenti questa sera a San Siro. Dei quali 4.361 nel settore ospiti.

22.00 - Arrivano le prime indicazioni sugli infortuni patiti da Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi: il turco ha accusato una contrattura all'adduttore destro. Per Francesco Acerbi risentimento ai flessori della coscia destra. Entrambi saranno valutati nei prossimi giorni.

HALFTIME REPORT - Il Liverpool è tutto fuorché una squadra in crisi d'identità e scende a San Siro col coltello tra i denti, tenendo le redini del gioco e impegnando Sommer in un paio di circostanze. Arriverebbe anche il gol di Konaté ma un mani palese di Ekitike che Zwayer necessita dell'on fleld review per notare vanifica tutto. A quel punto l'Inter, che ha perso per problemi muscolari Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi dopo mezz'ora di gioco, si scuote e comincia a farsi viva in avanti, con una bella occasione nel finale per Lautaro. Il risultato però non si schioda, e la partita come si preannuciava è piuttosto complicata.

------

45' + 7 - Finisce questo lungo primo tempo con Lautaro che rimugina sull'occasione di prima: squadre a riposo sul punteggio di 0-0

45' + 6 - Alisson con un gran riflesso dice no al colpo di testa bello ma centrale di Lautaro.

45' + 4 - Crossa Dimarco, palla intercettata da Van Dijk.

45' + 1 - Complice il controllo VAR e i due cambi, i minuti di recupero saranno sette.

45' - Crossa Bastoni, palla troppo su Alisson che la acciuffa.

43' - Lautaro scarica su Zielinski che mira la porta ma poi sbaglia la conclusione mandando fuori.

42' - Gravnberch rientra nella sua area per alleggerire un cross di Barella diretto a Thuram, Alisson blocca ma non evita il calcio d'angolo.

40' - Barella! Punizione bellissima del centrocampista con pallone che finisce fuori davvero di nulla.

39' - Falllaccio su Thuram, ammonisce il connazionale Ekitike.

37' - Affondo di Bisseck a cento all'ora, il tedesco si avvicina all'area e tira con Van Dijk che col ginocchio manda in corner.

36' - Zwayer rientra e segnala quello che è parso subito chiaro: mani di Ekitiké e gol annullato.

35' - E alla fine sarà on field review.

33' - Revisione VAR piuttosto lunga...

32' - Liverpool in vantaggio con Konate che arriva di testa, ma ci sono le proteste dei nerazzurri per un tocco di mano apparso netto di Ekitike.

31' - Serata maledetta, deve uscire anche Acerbi: dentro Bisseck.

30' - Lo stesso Acerbi ha poi qualche problema, il gioco è fermo. Rischio di nuovo cambio.

29' - Ekitike scappa via ad Acerbi, entra in area e calcia da posizione angolata: Sommer devia in corner.

27' - Scambio sullo stretto Thuram-Lautaro, l'argentino cade a terra nel momento di colpire contrastato da un avversario. Zwayer fa cenno di proseguire.

23' - Bel recupero di Barella e contropiede dell'Inter con tiro di Dimarco fuori, ma c'era in precedenza fuorigioco di Lautaro.

20' - Acerbi concede il primo corner del match anticipando Szoboszlai. Momento di forcing dei Reds.

19' - Ancora Sommer risponde presente sulla conclusione di Gravenberch respinta a mani aperte.

18' - Sommer si allunga e riesce a deviare il tiro di Jones, poi Luis Henrique prova a controllare la palla ma viene anticipato.

16' - Prova a inseguire il pallone Lautaro, Gomez fa bene il suo lavoro e alleggerisce per Alisson.

15' - Dopo qualche minuto, Robertson riesce a rialzarsi.

13' - Brutto fallo di Lautaro Martinez che stecca Robertson facendolo volare a terra con una capriola, ammonizione per il capitano.

11' - Finisce la partita del turco, rilevato da Zielinski. Sguardo affranto per Calha.

11' - Problema agli adduttori per Calhanoglu, che si ferma a metà campo per poi uscire sconsolato. Chiamato il cambio.

9' - Crossa ancora Gomez, Sommer esce e fa la sua la palla con una presa a terra.

8' - Fallo di Mkhitaryan su Isak, punizione pericolosa per il Liverpool. Sugli sviluppi, sempre l'armeno spazza.

7' - Scarico errato di Bastoni per Dimarco, palla regalata al Liverpool.

5' - Ora è l'Inter che gestisce il possesso del pallone.

3' - Cross di Gomez intercettato dalla difesa che spazza fino alla porta di Alisson.

2' - Ekitike sfonda a sinistra ed entra in area, Barella rincula e lo accompagna all'uscuta.

-----

21.00 - Sarà del Liverpool il calcio d'inizio dell'incontro: PARTITI!

20.59 - Lautaro e Van Dijk davanti a Zwayer per il sorteggio.

20.55 - Inter e Liverpool guadagnano il terreno di gioco. Bandiere nere e azzurre lungo tutti gli spalti.

20.50 - San Siro si scalda a livello coreografico, con una scenografia che coinvolge tutto lo stadio.

20.45 - Anche l'Inter rientra. Fra poco sarà quindi calcio d'inizio a San Siro.

20.44 - Liverpool che torna negli spogliatoi, accompagnato dai cori dei suoi tifosi.

----