È Daniele Doveri l'arbitro designato per dirigire Genoa-Inter, mach valido per la 15esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 avrà come assistenti Rossi e Bercigli, con Fourneau nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Abisso. Di seguito tutte le designazioni arbitrali:

GENOA – INTER domenica h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – BERCIGLI

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: ABISSO

LECCE – PISA Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.

CECCONI – GIUGGIOLI

IV: DIONISI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAIRETTO

TORINO – CREMONESE Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI

MASTRODONATO – PISTARELLI

IV: TURRINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

PARMA – LAZIO Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: VOLPI

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO

MONDIN – MINIUTTI

IV: MUCERA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: BONACINA

VAR: GHERSINI

AVAR: MANGANIELLO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: MARIANI

AVAR: DI BELLO

ROMA – COMO Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI

SCATRAGLI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIUA