È Daniele Doveri l'arbitro designato per dirigire Genoa-Inter, mach valido per la 15esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 avrà come assistenti Rossi e Bercigli, con Fourneau nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Abisso. Di seguito tutte le designazioni arbitrali:

GENOA – INTER   domenica   h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       ABISSO

LECCE – PISA    Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:      DIONISI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PAIRETTO

TORINO – CREMONESE    Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI

MASTRODONATO – PISTARELLI

IV:      TURRINI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI BELLO

PARMA – LAZIO    Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       VOLPI

ATALANTA – CAGLIARI    Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO

MONDIN – MINIUTTI

IV:      MUCERA

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

MILAN – SASSUOLO     h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV:      CHIFFI

VAR:     PRONTERA

AVAR:    MARESCA

FIORENTINA – H. VERONA    h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV:     PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

UDINESE – NAPOLI     h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:     BONACINA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MANGANIELLO

BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARIANI

AVAR:      DI BELLO

ROMA – COMO    Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI

SCATRAGLI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

Sezione: Focus / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 12:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
