È Ryan Gravenberch l'MVP della notte di San Siro dove il Liverpool di Arne Slot ha battuto l'Inter di Cristian Chivu per 1-0 tornando a casa con 12 punti in classifica grazie ai tre conquistati a Milano. A fine match, il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha così motivato la scelta di attribuire al calciatore olandese il titolo di Most Valuable Player della sesta giornata di League Phase di Champions League: "Il suo posizionamento difensivo è stato molto disciplinato e intelligente. Ha coperto e protetto lo spazio intorno e davanti ai due difensori centrali. In fase di possesso palla ha dato il via agli attacchi giocando sempre in velocità e avanzando attraverso le linee avversarie".