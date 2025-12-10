Sarebbero bastati i due punti sfumati nel finale contro Atletico Madrid e Liverpool per rendere più comoda la situazione di classifica dell'Inter in Champions League. E invece, come riporta Tuttosport, i nerazzurri sembrano aver ereditato dalla passata stagione l'idiosincrasia ai big match che aveva caratterizzato lo scorso anno soprattutto in campionato. La formazione guidata da Chivu sembra incapace, quando serve, di portarsi a casa almeno un pareggio. Sicuramente nelle gara ha però influito la direzione arbitrale insufficiente.

In attacco, poi, è arrivato il digiutno della ThuLa a peggiorare le cose. In particolare Lautaro si è fermato in termini realizzativi dopo aver lanciato la squadra segnando quattro volte in tre presenze.