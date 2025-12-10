La decisione di Zwayer di assegnare il rigore al Liverpool per una trattenuta molto lieve di Bastoni su Wirtz è stata commentata sui social da Rio Ferdinand non senza ironia. L'ex centrale del Manchester United ha infatti twittato un post su con la scritta VAR accompagnata da diverse emoji della faccina che ride. "Il karma è andato verso Liverpool", ha aggiunto. 

Sezione: News / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print