La decisione di Zwayer di assegnare il rigore al Liverpool per una trattenuta molto lieve di Bastoni su Wirtz è stata commentata sui social da Rio Ferdinand non senza ironia. L'ex centrale del Manchester United ha infatti twittato un post su X con la scritta VAR accompagnata da diverse emoji della faccina che ride. "Il karma è andato verso Liverpool", ha aggiunto.

Karma coming Liverpool way — Rio Ferdinand (@rioferdy5) December 9, 2025