La partita Inter-Liverpool è stata decisa da un rigore negli ultimi minuti concesso dal tedesco Zwayer dopo OFR in favore degli inglesi.

"Bastoni trattiene la maglia di Wirtz, gesto non reiterato e non travolgente. Un eccesso la chiamata e anche il rigore assegnato", secondo la Gazzetta dello Sport. Per il resto, giusto togliere la rete a Koneté nel primo tempo dopo tocco di braccio di Ekitiké e - sempre secondo la rosea - altrettanto giusto non dare rigore per tocco di braccio di Van Dijk su tiro di Bisseck.