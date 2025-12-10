Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, prima di immergersi nelle gare del mercoledì di Champions League è tornato brevemente sul rammarico suscitato dalla sconfitta beffarda patita ieri dall'Inter contro il Liverpool: "L'Inter stava riuscendo a portare a casa il risultato, quell'episodio del rigore cambierà un po' tutto per quello che riguarda il panorama dell'arbitraggio", sostiene l'ex difensore del Milan. 

Mer 10 dicembre 2025 alle 18:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
