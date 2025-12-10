Durissimo il commento del Corriere dello Sport sulla direzione arbitrale di Inter-Liverpool: 4,5 all'arbitro Zwayer e stesso voto per il VAR Storks.

"Si fa fatica a capire come Rosetti possa continuare a dare fiducia ad un arbitro che ha almeno (almeno) una OFR a partita in Europa. Scandaloso. E se possibile (non fosse per la rete annullata nel primo tempo) ha fatto peggio il VAR, Storks: ma che senso ha l’OFR proposta all’arbitro? In Italia il povero Rocchi si sbatte per evitare i rigorini, poi si vede una roba del genere e bisogna ricominciare da capo. Ridicolo", si legge.

La spiegazione sull'episodio che decide, di fatto, il match: "L’ingenuità di Bastoni è pari forse solo all’incompetenza di arbitro e VAR: la pizzicata di maglia a Wirtz è risibile, fra l’altro finisce i suoi effetti prima della sceneggiata del giocatore tedesco, che cade a terra non appena si sente lasciato per la maglia. Zwayer fa proseguire, il VAR entra dove non dovrebbe".

Per il resto, punibile il braccio di Ekitiké prima del gol di Konaté. Non punibile il braccio di Van Dijk su tiro di Bisseck.