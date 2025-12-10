"È dura perché alla fine torniamo a casa con zero punti". Manuel Akanji parla così a Cbs Sports Golazo dopo la sfida tra Inter e Liverpool. "Penso che siamo stati la squadra migliore, abbiamo avuto le occasioni migliori e, alla fine, concedere un rigore come questo è dura, è dura perdere una partita così", afferma.

"Il gol annullato al Liverpool l'ho visto in diretta. Per me ha chiaramente toccato la mano di Ekitike e per questo penso che il gol non avrebbe dovuto essere valido, ma non l'ho rivisto - aggiunge il centrale svizzero - La situazione del rigore? Trattiene la maglia, ma è una trattenuta leggera e ovviamente se la guardi al rallentatore, tutto sembra molto peggio di quanto non sia in realtà. Il giocatore scappa via dalla porta e sì, tira un po' la maglia, ma è uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto. Ma alla fine dobbiamo essere onesti, non possiamo metterci nella posizione di dare all'arbitro l'opportunità di fischiare un rigore in quel caso. Per me non è mai un rigore."