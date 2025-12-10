Anche il giornalista Carlo Nesti ha analizzato il generoso rigore concesso al Liverpool, confermando l'indignazione generale per una decisione che ha fortemente penalizzato i nerazzurri. Questo il suo pensiero per FcInterNews:

"Il fatto che Van Dijk abbia sorriso, dichiarando che il rigore era "netto", la dice lunga... Non era per niente "netto". Anzi: non c'era proprio. Tutto il mondo è paese. Anche in campo internazionale, come da noi, il VAR sta fagocitando l'arbitraggio tradizionale, come un mostro tentacolare. Solo il direttore di gara, infatti, può valutare l'intensità di certi contrasti di gioco, senza l'ausilio di un mezzo, che rallenta e deforma. Bastoni trattiene leggermente, ma, per una trattenuta simile, Wirtz non può cadere. Dunque: sceneggiata, anche perché, a questa stregua, quanti rigori si dovrebbero decretare sui corner? Credo: 20 a partita!".