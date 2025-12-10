Prima di concludere la sua intervista a Sky, Cristian Chivu ha scambiato un saluto con Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, pronto a subentrare nel collegamento. Ma prima dello switch, il tecnico dei bergamaschi, osservandoi le immagini del penalty assegnato al Liverpool e incalzato dagli studi di Sky, si è lasciato andare a un "Questo non è mai rigore", con sguardo a dir poco sorpreso.

E alla richiesta di un parere sulla valutazione del collega, Chivu si è limitato a dire, sorridendo, "No comment".