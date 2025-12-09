Dopo Henrikh Mkhitaryan, è Manuel Akanji a commentare a caldo per Inter TV la sconfitta beffarda dell'Inter contro il Liverpool: "E' dura perdere un match così, soprattutto per un rigore concesso in questa maniera",

Hai cambiato ruolo nel corso della partita per via dell'infortunio di Acerbi.

"Ci sono tante partite, gli infortuni fanno parte del calcio".

Cosa porti via da questa sera?

"Fa male, la cosa positiva è che se giochiamo così possiamo ancora arrivare tra le prime 8 del girone".