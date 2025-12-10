"Un rigore più o meno inventato. Ma Bastoni poteva evitare l’ingenuità che ha indotto Var e arbitro all’errore. Sta di fatto che l'Inter ha perso la sua seconda gara consecutiva di Champions, ancora una volta nel finale". Questo il commento accorato del Corsport all'indomani del ko interno dei nerazzurri contro il Liverpool.

"Come a Madrid (anche lì c’era lo zampino di Bastoni…), i nerazzurri non meritavano di perdere, ma la sostanza non cambia. Szoboszlai non si è fatto problemi a bucare Sommer dal dischetto e il Liverpool si è preso i 3 punti. Il problema più grosso è che adesso la strada verso gli ottavi di finale di Champions si è fatta dannatamente complicata. Serviranno 4 punti tra Arsenal e Borussia Dortmund per farcela. Non facile a questo punto. Anche perché saranno scontri diretti e Lautaro e soci continuano a soffrire di allergia per le sfide ad alta tensione", si legge.