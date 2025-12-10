Lautaro Martinez è stato tra i giocatori nerazzurri che ieri sera, dopo la decisione di assegnare il rigore al Liverpool e poi a partita terminata, hanno protestato con il direttore di gara Zwayer, "reo" di aver deciso la gara con il penalty poi trasformato da Szoboszlai, concesso per una trattenuta molto lieve di Bastoni su Wirtz.

Su Instagram, il capitano nerazzurro ha lasciato un messaggio in cui si vede soltanto l'emoji della faccina con la bocca cucita.