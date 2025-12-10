"Siamo ambiziosi e ottimisti, non puoi lavorare nel calcio senza ottimismo". Parola di Dan Sucu, presidente del Genoa intercettato da Sky Sport a pochi giorni dal match contro l'Inter e contro il suo connazionale Cristian Chivu.

Voi siete la prima proprietà romena del calco italiano, avevate pensato di ingaggiare il vostro connazionale Chivu?

"Onestamente un po' di tempo fa ci avevo pensato per il Rapid (Bucarest, ndr), adesso è più o meno impossibile. Sono orgoglioso di vedere Chivu come allenatore dell'Inter, questo è chiaro: in ogni caso gli auguro molta fortuna. Ma non per domenica, quel giorno la fortuna è per noi".