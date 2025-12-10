Campione d'Europa con il Liverpool da calciatore e oggi commentatore tv per Cbs Sports, Jamie Carragher ha commentato ieri proprio dagli studi di Cbs il penalty concesso durante la sfida tra l'Inter e i Reds in Champions League.

"Sarei molto arrabbiato se me lo dessero contro. Non è rigore, ma quel che direi se fossi l'allenatore o un giocatore dell'Inter è 'perché tiri la maglia dando all'arbitro un motivo per fischiare?'. Non gli tiri la maglia perché va verso la porta, è di spalle. Non va da nessuna parte. In questo caso la colpa è solo sua, ma penso che sia stato un po' fiscale".