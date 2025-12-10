Ancora arrabbiati per il modo in cui è maturata la sconfitta e per il clamoroso rigore concesso al Liverpool, hanno preferito non fermarsi in mixed zone dopo aver parlato alle tv i calciatori dell'Inter. Hanno però risposto alle domande del nostro inviato sulle loro condizioni Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il primo ha risposto con un laconico "così così", il turco ha alzato il pollice segnalando un problema forse non così grave. A seguire il video.

🚑 Acerbi e Calhanoglu lasciano San Siro. Il turco sembra rassicurare sulle sue condizioni: “Sto bene” ️ pic.twitter.com/TZMj4OVcVl — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) December 9, 2025