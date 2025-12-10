Ancora arrabbiati per il modo in cui è maturata la sconfitta e per il clamoroso rigore concesso al Liverpool, hanno preferito non fermarsi in mixed zone dopo aver parlato alle tv i calciatori dell'Inter. Hanno però risposto alle domande del nostro inviato sulle loro condizioni Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il primo ha risposto con un laconico "così così", il turco ha alzato il pollice segnalando un problema forse non così grave. A seguire il video.

Sezione: Web Tv / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 00:09
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print