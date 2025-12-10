Inter-Liverpool è durata appena undici minuti per Hakan Calhanoglu, costretto a dare forfait anzitempo per una contrattura all'adduttore destro. Una porzione di gara comunque bastevole per permettere al centrocampista turco di raggiungere il traguardo delle 200 presenze con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Nel day-after della sfida di San Siro, Calha ha celebrato il record sul suo profilo Instagram con l'emoticon di un cuore e della mani congiunte in segno di 'grazie'.