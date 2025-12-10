Per la Gazzetta dello Sport, il migliore tra i nerazzurri in Inter-Liverpool è Akanji (7): "Resiste alla febbre e ai primi disagi: parte sul centrodestra così così, mentre da centrale ben presto doma e domina gli attaccanti avversari".

Bene anche Barella (6,5): "Ovunque. Spaventa Alisson su punizione, si libera spesso tra Jones e Mac Allister, non molla un pallone neanche sotto minaccia. Cala dopo 70 minuti ottimi".

Poi una sfilza di 6: Sommer, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Lautaro, Zielinski e Bisseck. Senza voto Sucic, Bonny e Calhanoglu, uscito dopo appena 10 minuti.

Il peggiore è Thuram (5): "Vaporoso, inconcludente, spento. Dopo la serie di tre gol nelle ultime due partite smarrisce la ferocia necessaria in contesti top".

Insufficienti col 5,5 pure Bastoni, Luis Henrique e Carlos Augusto. Idem Chivu: "Due infortuni nel primo tempo cambiano i suoi piani. Ma perde la sua quinta partita d’élite senza mai dare la sensazione di poterla vincere".