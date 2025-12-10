L'Italia resta in scia alla Germania nel season ranking dell'Uefa che assegna un posto a testa nella prossima Champions League alle prime due nazioni della graduatoria. Lanciatissima l'Inghilterra, in testa con 11.277 punti. Secondi i tedeschi a 10.142, segue proprio l'Italia a 9.857, quindi la Spagna a 9.750. 

Più indietro Portogallo (9.400), Polonia (9.375), Cipro (9.250), Francia (8.785), Danimarca (8.125) e Grecia (7.500) a chiudere la top ten.

Data: Mer 10 dicembre 2025
