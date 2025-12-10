L'Italia resta in scia alla Germania nel season ranking dell'Uefa che assegna un posto a testa nella prossima Champions League alle prime due nazioni della graduatoria. Lanciatissima l'Inghilterra, in testa con 11.277 punti. Secondi i tedeschi a 10.142, segue proprio l'Italia a 9.857, quindi la Spagna a 9.750.
Più indietro Portogallo (9.400), Polonia (9.375), Cipro (9.250), Francia (8.785), Danimarca (8.125) e Grecia (7.500) a chiudere la top ten.
Sezione: News / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 16:56
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - News
Marchisio: "La Juve non doveva farsi sfuggire Frattesi! Scudetto? Inter e Napoli in pole, ma occhio al Milan"
Omicidio Boiocchi, dagli imputati offerta di 150mila euro per il risarcimento alla famiglia. Il legale: "Valuteremo"
Altre notizie
Mercoledì 10 dic
- 18:47 L'Inter guarda al futuro anche per l'Under 23: quasi definito l'ingaggio del terzino Marcelo Vaz
- 18:34 FOTO - Calhanoglu tocca quota 200 presenze con l'Inter: il suo messaggio su Instagram
- 18:21 Sticchi Damiani su Tiago Gabriel: "Stagione impressionante. Ha suscitato l'interesse di tanti"
- 18:07 Costacurta: "Il rigore assegnato al Liverpool cambierà tutto nel panorama dell'arbitraggio"
- 17:52 L'Inter ricorda Prisco a 104 anni dalla sua nascita: "Inconfondibile, inimitabile, indimenticabile"
- 17:38 È Gravenberch l'MVP di Inter-Liverpool, la UEFA: "Ha coperto, protetto e dato il via agli attacchi"
- 17:24 Van Basten durissimo contro Momo Salah: "Ha il cervello di un insetto"
- 17:10 Toni e la lotta scudetto: "Inter la più attrezzata, è davanti a tutte insieme al Napoli"
- 16:56 Season Ranking, l'Italia resta sul podio dopo i risultati di ieri: la situazione
- 16:42 Il Podcast di FcIN - Inter-Liverpool, l'analisi di Andrea Bosio: quello non è mai rigore!
- 16:27 Penultimo turno del girone di andata di Serie C, l'Inter attende la Giana Erminio: dirigerà Poli
- 16:13 Sucu (pres. Genoa) ammette: "Chivu? Ci avevo pensato, ma per un altro club. Orgoglioso di vederlo all'Inter"
- 15:58 Storks, Zwayer e la moviola in campo. Al Meazza il VAR viene usato per creare l'errore, non per sanarlo
- 15:44 Carlo Nesti per FcInterNews: "Sceneggiata di Wirtz da... campionato italiano"
- 15:30 Sky - Domani esami per Calhanoglu e Acerbi: tempi più lunghi per il difensore, per il turco c'è una speranza
- 15:16 Marchisio: "La Juve non doveva farsi sfuggire Frattesi! Scudetto? Inter e Napoli in pole, ma occhio al Milan"
- 15:02 Omicidio Boiocchi, dagli imputati offerta di 150mila euro per il risarcimento alla famiglia. Il legale: "Valuteremo"
- 14:48 TS - Rocchi favorevole all'esperimento Fifa anti-simulatori. E ha fatto due richieste agli arbitri
- 14:34 Scaroni assicura: "Con il nuovo San Siro ci attendiamo un raddoppio dei ricavi da stadio sia per l'Inter che per il Milan"
- 14:20 Dan Sucu, pres. Genoa: "È un club magico. Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali"
- 14:06 Nainggolan: "Monchi voleva vendermi senza che lo sapessi. Così andai all’Inter dove c’era Spalletti. E anche con Dzeko..."
- 13:52 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 13:38 UFFICIALE - Il Torino cambia direttore sportivo: esonerato Vagnati, torna Petrachi
- 13:24 Angolo Tattico di Inter-Liverpool - ThuLa ondivaga, Bradley entra e infonde dinamismo: le chiavi
- 13:10 TS - Palestra, ci prova la Juve: anche l'Inter tra le concorrenti. Ma per gennaio...
- 12:56 GdS - Inter, confronto pacato con Zwayer dopo il pasticcio di San Siro: l'arbitro è sembrato costernato
- 12:42 Liverpool, Van Dijlk: "Bello vincere soprattutto per una cosa. E adesso..."
- 12:28 TS - Verso la Supercoppa Italiana, l'Inter spera di ritrovare Dumfries e Darmian: il punto
- 12:14 Serie A, Genoa-Inter affidata all'arbitro Doveri. In sala VAR la coppia Camplone-Abisso
- 12:00 IMBARAZZO a SAN SIRO, RIGORE INVENTATO! Rabbia INTER, c'è un DIFETTO da SISTEMARE. ACERBI e CALHA...
- 11:58 Post polemico di Lautaro su IG: bocca cucita dopo Inter-Liverpool
- 11:45 Akanji: "Uno tra i rigori più 'leggeri' che abbia mai visto. Dura perdere così perché..."
- 11:30 Liverpool, Robertson: "Risultato enorme. La trattenuta di Bastoni su Wirtz? Sembrava davvero soft, ma..."
- 11:16 GdS - Inter, gli scontri diretti sono un problema: già 5 ko contro le big
- 11:02 Moviola GdS - Il rigore su Wirtz un eccesso: la trattenuta non è né reiterata né travolgente
- 10:48 CdS - Un rigore più o meno inventato costa carissimo all'Inter: si fa dura per le prime 8
- 10:34 TS - Mlacic, l'Inter accelera: doppia strategia sul tavolo. Tre difensori sul taccuino per giugno
- 10:20 TS - Inter in difficoltà nei big match, l'eredità di Inzaghi si è trasferita anche alla Coppa. E la ThuLa resta a secco
- 10:06 Inter-Liverpool, il VAR fa ridere Rio Ferdinand: "Il karma è andato verso Liverpool"
- 09:52 Pagelle TS - Akanji anche meglio senza Acerbi. Thuram, troppi tacchi. Mkhitaryan insufficiente
- 09:38 Carragher: "Sarei molto arrabbiato per un rigore così, ma è anche colpa di Bastoni perché..."
- 09:24 TS - Rabbia Inter, così non Var. Ma Bastoni doveva tenere le mani a posto
- 09:10 Pagelle CdS - Bocciati Thuram e Bastoni. Prova di spessore di Barella
- 08:56 Pagelle GdS - Akanji il migliore, Barella è ovunque, spento Thuram
- 08:42 GdS - Il danno oltre la beffa: l'Inter perde Calhanoglu e Acerbi. Oggi nuove valutazioni: in vista della Supercoppa si può dire che...
- 08:28 Moviola CdS - Rigore scandaloso e ridicolo. Si fa fatica a capire come Rosetti...
- 08:14 GdS - Zwayer omaggia il connazionale Wirtz: i "rigorini" non li danno solo in Italia
- 08:00 Tre i protagonisti di Inter-Liverpool: la sfiga, Zwayer e i soliti vecchi (gravi) problemi dei nerazzurri
- 00:34 videoSzoboszlai in mista: "Rigore? Devono arrabbiarsi con l’arbitro non con me"
- 00:17 Liverpool, Slot in conferenza: "Rigori così in Premier non si fischiano. Ma tante volte abbiamo avuto decisioni contro..."
- 00:10 videoInter-Liverpool 0-1, Tramontana: "Rigore vergognoso e simulazione ridicola. Non capisco tanti tifosi..."
- 00:09 videoAcerbi e Calhanoglu lasciano San Siro: "Come va? Così così..."
- 00:01 Palladino commenta il contatto Bastoni-Wirtz: "Questo non è mai rigore". E Chivu non commenta
- 00:01 Chivu in conferenza: "Siamo ancora lì, anche le altre hanno perso qualcosa. Il rigore? Queste situazioni..."
- 00:00 Un'ingiustizia
Martedì 09 dic
- 23:58 Chivu a ITV: "Dobbiamo imparare a gestire l'ingiustizia. Cambi? Partita lunga e avevamo solo uno slot"
- 23:57 Slot a Sky: "Salah? Parliamo della prestazione di stasera..."
- 23:46 Chivu a Sky: "I primi due cambi hanno condizionato la gara. Il rigore? Dobbiamo lottare contro gli episodi"
- 23:38 Zielinski a ITV: "Siamo amareggiati, quello non è mai rigore. La squadra sa cosa deve fare"
- 23:30 Liverpool, Van Dijk a Sky: "Importante vincere a Milano. Il rigore? Forse una compensazione del nostro gol annullato"
- 23:29 Akanji a ITV: "E' dura perdere così, soprattutto per un rigore concesso in questa maniera"
- 23:27 Mkhitaryan a Sky: "Perdere così fa male, questo rigore non si può spiegare. Dobbiamo guardare avanti"
- 23:21 Mkhitaryan a ITV: "Partita da pareggio, ma l'arbitro ha deciso di dare un rigore fantasma..."
- 23:17 Zielinski a Sky: "Se quello su Wirtz è fallo allora sono tutti rigori"
- 23:15 Inter-Liverpool, la moviola - Pioggia di errori, Zwayer e il VAR disastrosi: nel rigore fischiato Wirtz cade 'in differita'
- 23:13 Capello: "Calcio di rigore scandaloso, allora ce ne sarebbero decine a partita"
- 23:11 Inter-Liverpool, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:10 Le gare del martedì di Champions: vincono Atalanta, Bayern, Atleti e Tottenham
- 23:07 Inter-Liverpool, le pagelle - Thuram a intermittenza, Akanji sfrutta le lunghe leve. Dimarco frenato
- 23:05 Doccia ungherese (al veleno): Szoboszlai gela San Siro con un rigore da brividi, il Liverpool batte l'Inter